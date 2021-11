A Germignaga saluti a don Marco, il parroco youtuber che aiutò a superare la pandemia

Pubblichiamo la lettera di saluto da parte della Comunità pastorale di Germignaga e Brezzo di Bedero in occasione della cessazione delle funzioni di parroco di don Marco Mindrone.

LETTERA DI SALUTO

Carissimo Parroco don Marco,

congedarsi non è facile… specie quando sono nati legami di stima, di amicizia… ma la libertà nell’obbedienza lo richiede….

Le parole GRAZIE… AUGURI… oggi più che mai vengono dalla profondità del cuore per esprimere l’affetto sincero che la Comunità di Germignaga unitamente a quella di Bedero nutre per Lei.

Il Suo arrivo cinque anni fa in queste terre di confine della nostra Diocesi ha portato una ventata di novità, di originalità, di freschezza.

Il Suo gusto particolare per la letteratura, la Sua passione per l’arte nelle forme della pittura, della poesia e della musica furono ben presto palesi e… adagio adagio ci contagiarono, segnandoci profondamente.

Come non ricordare le iniziative e gli appuntamenti culturali, le visite guidate a luoghi di arte e di fede, le coinvolgenti serate musicali, le catechesi con modalità nuove in Avvento e in Quaresima per ragazzi e adulti, la cura e la valorizzazione dell’aula liturgica, sobriamente e armoniosamente fiorita in ogni circostanza, le profonde e toccanti omelie?

L’ideazione e la stampa de “Il Granello di Senapa” e “ Il Granellino” rispettivamente nella versione mensile e di agenda settimanale, e la realizzazione del sito on line della Parrocchia sono tutti segni di prossimità che abbiamo apprezzato fin dall’inizio.

Unire cuore e mente è stato il Suo programma per condurci alla verità: Gesù Cristo che si china con misericordia e amore sulle nostre miserie.

Grazie, don Marco!

Resta indimenticabile la Sua presenza “virtuale” amica nelle nostre case al tempo della pandemia con le chiacchierate giornaliere indirizzate a ragazzi e adolescenti, le videochiamate d’autore, i dialoghi sulla Parola e le Sante Messe trasmesse in streaming. Eravamo tutti smarriti, ma Lei ci ha aiutato a tenere desto il desiderio dell’incontro eucaristico con Gesù… e per questo Le siamo riconoscenti.

Grazie anche di cuore per la sensibilità delicata con cui ha saputo avvicinarsi ai piccoli della scuola materna in varie occasioni, parlando loro con semplicità dell’amico Gesù. Ci mancherà…

Perdoni, se non sempre abbiamo corrisposto alle Sue aspettative, presi nel vortice degli impegni personali, familiari, professionali…, ma Le vogliamo bene, creda, come a un fratello… come a un figlio… come a un nipote!

Lei, carissimo don Marco, rimarrà sempre nel nostro cuore!

Le auguriamo di proseguire il cammino con fiducia, speranza, coraggio e tanta salute, sotto la protezione della Madonna del S. Rosario.

Con riconoscenza e stima

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale