Gianetti Ruote, il Comune di Ceriano Laghetto ha revocato l’ordinanza di circolazione per i camion

Il Comune di Ceriano Laghetto ha revocato l’ordinanza di circolazione di camion e dei mezzi pesanti in via Stabilimenti, sede della Gianetti Ruote, l’azienda che lo scorso 3 luglio ha comunicato via mail ai suoi 152 lavoratori il licenziamento e la chiusura della storica fabbrica brianzola, a due passi da Saronno. È stato il primo caso in Italia dopo lo sblocco del divieto di licenziare imposto dal Governo.

La società, di proprietà di un fondo di investimenti, aveva fatto ricorso al Tar contro l’ordinanza del Comune, ma il tribunale amministrativo regionale aveva rinviato la decisione al 22 gennaio 2022, non interrompendo l’efficacia del provvedimento, riconoscendone di fatto la correttezza formale.

Il 17 novembre il Comune guidato dal sindaco Roberto Crippa ha deciso di revocare l’ordinanza essendo venute meno le motivazioni per le quali era stata presa, cioè la tutela delle persone (i lavoratori, ma anche sindacalisti, politici e cittadini solidali) che avevano istituito un presidio permanente davanti all’azienda, smantellato poche settimane fa.

Alcuni dei lavoratori licenziati, attenti alla sorte della fabbrica per la quale hanno lavorato per anni, denunciano però che dal momento della sospensione dell’ordinanza i camion della “Gianetti Fad Wheels” hanno cominciato a circolare in via Stabilimenti, entrando e uscendo dai cancelli, cominciando l’opera di svuotamento tanto temuta dagli stessi dipendenti, ultimo passaggio prima della fine definitiva della storia centenaria della fabbrica di ruote per camion, mezzi pesanti e Harley Davidson in Brianza.

Contemporaneamente, l’amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha messo a disposizione la sala consigliare per le attività avviate dai sindacati a tutela degli ex lavoratori. Giovedì scorso, il 18 novembre, si è svolto proprio all’interno della sala consigliare di Ceriano il primo incontro informativo promosso da Afol Monza e Brianza per avviare i percorsi di “politiche attive” per il ricollocamento dei lavoratori. Al primo appuntamento hanno partecipato circa 50 lavoratori. Martedì 23 novembre inoltre, la sala consigliare è stata messa a disposizione dei sindacati per un incontro con gli avvocati che stanno affiancando i lavoratori nelle cause legali aperte nei confronti della proprietà dell’azienda su più fronti. Ulteriori incontri sono previsti nelle prossime settimane per cercare di offrire tutto il sostegno possibile nella ricerca di una alternativa per i dipendenti della storica azienda cerianese rimasti senza lavoro e saranno sempre ospitati negli spazi comunali.