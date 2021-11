Gianni Penzo Doria rientra all’Università dell’Insubria come incaricato degli affari istituzionali

Dopo un’importante esperienza all’Archivio di Stato di Venezia, dove ha diretto anche la celebre Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Gianni Penzo Doria riprende servizio nella nostra università dal 1° dicembre: affiancherà il Magnifico Rettore Angelo Tagliabue come incaricato degli Affari istituzionali della Governance di ateneo.



Molti i riconoscimenti ricevuti da Penzo Doria a Venezia. È stato nominato: Procuratore di San Marco dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, Accademico dell’Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti dal ministro della Cultura Dario Franceschini e Consigliere del Comitato strategico di Uni – Ente di unificazione italiana dal ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa. Inoltre, è stato scelto per il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cini di Venezia ed è diventato socio effettivo della Deputazione di storia patria per le Venezie e socio onorario della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

«A Gianni Penzo Doria buon lavoro per le nuove sfide che lo attendono» hanno dichiarato il rettore Angelo Tagliabue e il direttore generale Marco Cavallotti.