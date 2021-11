I giochi di una volta in mostra a Villa Durini di Gorla Minore

Una mostra da non perdere, soprattutto per i bambini che faranno un viaggio nel tempo e nelle generazioni di altri bambini che hanno avuto modo di divertirsi con tanti giocattoli ora in mostra a Gorla Minore, nella sala Verde di Villa Durini a partire da venerdì 3 dicembre.

Oltre 300 giocattoli che fanno parte della collezione di Antonio Raviele che nel corso degli anni, frequentando mercati e aste anche all’estero (Francia – Belgio – Inghilterra – Olanda), è riuscito a mettere insieme questa bellissima collezione.

Gli esemplari esposti sono principalmente risalenti al periodo tra il 1900 e il 1950 la cosiddetta età dell’oro.

Il sindaco Vittorio Landoni ringrazia il prof. Antonio Raviele e la sua collaboratrice signora Pingitore «per la loro passione e per la disponibilità nel voler esporre ai cittadini di Gorla Minore e Prospiano questa particolare collezione di giochi dando vita a questo evento».

Sarà possibile visitare la collezione il 3 dicembre dalle ore 09,00 alle 13,00, 4 e 5 dicembre dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00

Ingresso: VILLA DURINI – SALA VERDE Via Roma 56 entrata dal Parco Comunale