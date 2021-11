Giornata della Gentilezza, un “calendario gentile” alle scuole di Malnate

A Malnate la giornata del 13 novembre, Giornata Mondiale della Gentilezza, si è voluta celebrare consegnando nelle scuole un calendario.

Un “Calendario Gentile” composto da poesie o racconti sull’argomento. Ogni classe ha ricevuto, dalle mani dell’assessore alla “Gentilezza” Maria Croci, un calendario personalizzato in base all’età dei bambini. Il calendario inizia con il mese di novembre e termina a giugno.

Un lavoro di ricerca che ha visto impegnate numeroso volontari nell’individuare testi adatti alle varie età per un totale di 64 brani tra poesie, filastrocche e racconti.

«L’obiettivo – spiegano dall’amministrazione comunale – è quello di tenere alta l’attenzione su un argomento che spesso viene considerato come un atteggiamento di debolezza ma che invece si rivela come un punto di forza per chi lo fa e per chi o riceve».

«La Gentilezza infatti non è solo un atto di “cortesia” – afferma l’assessore Croci -. Anzi, è scientificamente provato che la gentilezza fa bene e fa star bene. Per questo è importante che ognuno di noi promuova atti gentili. Atti gentili verso le persone, gli animali e l’ambiente».

“La Gentilezza è una forza straordinaria perché crea fiducia e lealtà. Apre il cuore e tira fuori il meglio di noi”. Daniel Lumera, La biologia della Gentilezza.