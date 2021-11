Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: tutti gli appuntamenti a Varese e in provincia

Giovedì 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong ad organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

Anche in provincia di Varese il tema è molto sentito e in tutti i Comuni si stanno organizzando incontri, eventi e momenti di sensibilizzazione, spesso coinvolgendo i giovani e le associazioni locali.

Ecco le iniziative in programma in provincia di Varese:

BESNATE – Giovedì 25 novembre alle 21 al Cinema Incontro alle 21 è in programma “Battiti per un buona causa”, un’interessante serata di musica, parole e riflessioni per contrastare la violenza di genere – Leggi

BESOZZO – Giovedì 25 novembre, alle 11, al Mercato comunale l’attrice Liliana Maffei interpreterà racconti di storie vissute. Sabato 27 novembre alla Casa delle Persone l’incontro informativo “L’amore non fa male” – Leggi

BUGUGGIATE – Dante racconta la violenza sulle donne. A Buguggiate domenica 28 novembre alle 17,30 al Centro di aggregazione Ubuntu, una lettura originale per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne – Leggi

BUSTO ARSIZIO – In occasione della giornata Mondiale contro la violenza sulle donne la Pro Patria Judo organizza quattro giornate gratuite di formazione sull’autodifesa personale – L’iniziativa

CASTIGLIONE OLONA – Da mercoledì 24 novembre fino al 3 dicembre torna per il terzo anno “Scarpe rosse”, un ricco calendario di incontri, mostre ed eventi per dire no alla violenza contro le donne – Leggi il programma

DUMENZA – Giovedì 25 novembre, nel pomeriggio, alunni e insegnanti delle scuole inaugureranno in via volta la panchina rossa contro la violenza – Leggi

GALLARATE – Una camminata “in rosso” per il centro di Gallarate, per dire no alla violenza è in programma sabato 27 novembre. I protagonisti dell’evento saranno gli uomini, che sfileranno in corteo con cravatta rossa e mascherina rossa – Leggi l’articolo

GAZZADA SCHIANNO – Mercoledì 24 novembre alle 18 in Biblioteca, presentazione del libro “Per strada è la felicità” della giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, intervistata da Francesca Boragni dell’omonima libreria di Busto Arsizio. L’appuntamento fa parte del ciclo “Assieme contro la violenza di genere” – L’incontro

SAMARATE – Musica, parole, immagini e non solo: giovedì 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà proposta la rappresentazione teatrale “Io non ho paura”, realizzata in collaborazione con Samarate loves books ed Eva onlus – L’iniziativa

SOLBIATE OLONA – A Solbiate Olona, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si parlerà di streghe, cinema e letteratura, in un incontro in programma giovedì 25 novembre alle 21 al Centro culturale – Leggi

SOMMA LOMBARDO – Giovedì 25 novembre è in programma l’inaugurazione della panchina rossa, mentre sabato 27 novembre, alle 21, verrà messo in scena il reading teatrale “Scoperte – Donne che hanno cambiato il mondo” – Leggi

TERNATE – I Comuni di Comabbio, Mercallo, Ternate, Varano Borghi e Vergiate in collaborazione con l’associazione Casa delle donne e la Pro loco di Ternate, organizzano per domenica 28 novembre l’inaugurazione di diverse panchine rosse nel parco Berrini, una camminata intorno al lago e un pranzo (su prenotazione) – Tutte le informazioni

TRADATE – In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’associazione Donna Oggi di Tradate propone diverse iniziative in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il sostegno degli esercizi commerciali della città e la partecipazione del Liceo Bellini – Tutte le iniziative

VERGIATE – Giovedì 25 novembre tre eventi alla Biblioteca Enrico Baj per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: letture con Betty Colombo, un momento di incontro co. Eos e una mostra – Leggi

Iniziative fuori provincia:

DORMELLETTO (No) – In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’amministrazione comunale di Dormelletto, in provincia di Novara, ha deciso di intitolare una via pubblica a Laura Prati, l’ex sindaco di Cardano al Campo morto nel 2013 – Leggi