Giornata nazionale dell’albero: “Pensare globalmente e agire localmente”

In quest’ultimo periodo si sono svolti due eventi internazionali di grande rilievo, il G20 e il COP 26, che hanno affrontato il tema dei cambiamenti climatici ed evidenziato il ruolo fondamentale che hanno gli alberi per combatterli a livello mondiale e per abbassare la concentrazione di CO2 presente nella nostra atmosfera .

Il 21 novembre in occasione della “Giornata nazionale dell’albero” a Varese si svolgerà un evento straordinario nato dalla collaborazione tra AmbientiAmo, l’organizzazione del territorio di Varese e provincia impegnata sui temi ambientali e il Comune di Varese.

L’evento avrà luogo nell’area verde tra via Castellino e via Pietro Micca a Varese alle ore 10.30, dove saranno piantumati degli alberi come da programma.

«Rivolgiamo per questo un doveroso ringraziamento all’agronomo del comune di Varese Pietro Cardani, per il suo impegno e la disponibilità nell’attivarsi per reperire tutti i materiali necessari per lo svolgimento di questa giornata – spiegano gli organizzatori -. A questo evento, dove i veri protagonisti saranno gli alberi , parteciperanno alcune autorità tra cui l’Onorevole Niccolò Invidia , il consigliere regionale ed esperto ambientale Roberto Cenci, il sindaco di Varese Davide Galimberti e il responsabile dell’organizzazione AmbientiAmo Massimo Uboldi».

«Nella consapevolezza che questa iniziativa non risolverà gli enormi problemi legati ai cambiamenti climatici riteniamo importante e necessario comunque lanciare un segnale alle comunità locali affinché possano essere di aiuto, in questa battaglia contro il tempo, nella sensibilizzazione dei cittadini, e soprattutto dei giovani, sull’importanza che può rappresentare anche la piantumazione di un singolo albero nella lunga battaglia contro questo grave problema che è diventato il clima con le sue repentine e pericolose alterazioni – proseguono gli organizzatori -. Il messaggio che desideriamo arrivi soprattutto ai giovani è proprio quello di trasmettere loro il valore di questo semplice gesto, per educare le future generazione al rispetto, alla cultura e alla salvaguardia del patrimonio arboreo esistente, far conoscere l’importanza degli alberi nella nostra vita, nei nostri territori, nel nostro pianeta terra che è poi la casa di tutti noi oggi, e dovrà continuare ad esserlo anche domani per le generazioni future».