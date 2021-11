“Giorni andati”, il cortometraggio girato tra Varese e Ispra premiato a Verona

“Giorni andati”, il cortometraggio girato tra Varese e Ispra dal giovane regista varesino Alessandro Piga, ha vinto la categoria per la migliore attrice al Believe film festival di Verona. Linda Colombo, che nel corto interpreta Ginevra, è stata premiata domenica 31 ottobre al Teatro Ristori in occasione della serata conclusiva del festival. Durante l’evento sono stati proiettati tutti i cortometraggi arrivati in finale.

Il Believe film festival è un concorso dedicato ai cortometraggi realizzati da registi con meno di 24 anni. Giunto alla quarta edizione, il festival riunisce a Verona ogni anno giovani artisti da tutta Italia. Con “Giorni andati”, la troupe varesina era riuscita a qualificarsi per la selezione ufficiale della rassegna insieme ad altri cinque finalisti. «Il cortometraggio – commenta il regista Alessandro Piga – è andato molto bene. Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro dal pubblico, soprattutto da parte dei giovani, e anche dalla giuria. Non abbiamo vinto il primo premio, ma è stata comunque una bella esperienza».

I vincitori della quarta edizione del Believe film festival

Selezione ufficiale

Davide Orfeo (Frame)

Sezione esordenti (ex aequo)

Lisa Marchesin (Boxed)

Gabriele Sebastiano Esposito (Crescere bambino)

Premio del pubblico

Gabriele Sebastiano Esposito (Crescere bambino)

Migliori attori

Randip Singh (Perso tra gli applausi)

Linda Colombo (Giorni andati)