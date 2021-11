Il giro tra le sale di Palazzo Serbelloni di Luino ha visto gli studenti entusiasti

In occasione del bicentenario del Consiglio Comunale di Luino, due classi quinte della primaria, con la loro infinita curiosità e le molteplici domande, hanno donato un’energia nuova al Palazzo comunale di Luino in cui erano in visita.

Come previsto, tra le iniziative proposte per questa ricorrenza, Palazzo Verbania si è illuminato dei colori giallo e azzurro e il tour per le sale di Palazzo Serbelloni delle quinte elementari ha preso il via! Passeggiando al tramonto lungo il lago il Palazzo lacustre, arricchito dalle luci della bandiera del Comune di Luino, trasmette quasi un vero senso di appartenenza e bellezza, così come lo fa il cogliere l’entusiasmo dei bambini quando scoprono qualcosa di nuovo. In particolare, a riscuotere più successo in termini di interesse tra gli spazi visitati dagli studenti, sono stati l’Ufficio Anagrafe, all’interno del quale tramite un “gioco” si è raccontato del loro lavoro, e il Comando di Polizia Municipale, dove si è tenuta una piccola lezione di educazione civica.

Le visite sono poi proseguite, supportate dal racconto dei ragazzi del FAI, per tutte le sale, fino a quella del Consiglio Comunale dove Fabrizio Luglio, attuale presidente del consiglio, ne ha spiegato la funzione e gli interni. A questo racconto si è affiancato il saluto del sindaco Enrico Bianchi e la narrazione della sua “missione” in quanto primo cittadino.

«I ragazzi quasi non se ne volevano andare – ha raccontato il presidente del consiglio Luglio – è stato molto bello perché gli ho trovati entusiasti. C’erano sempre quattro o cinque di loro che facevano domande. Coinvolgere le scuole dà sempre un energia diverse alle iniziative per questo ci piacerebbe poter proporre questo tour ogni anno e il consiglio comunale dei ragazzi.».