Il giudice annulla lo stop al camion rifiuti di Lonate Pozzolo, multato dalla Polizia Locale

La Polizia Locale multa il camion della raccolta rifiuti, ma il giudice di pace annulla la multa e anche il fermo amministrativo. Una vicenda molto particolare, quella vista a Lonate Pozzolo, considerato che il camion è della società partecipata del Comune, mentre la multa arrivava dalla Polizia Locale dell’Unione Ferno-Lonate.

E l’aspetto paradossale è che ora la società comunale SAP valuta di chiedere i danni. «Attendiamo le motivazioni della sentenza, a seguito delle quali verificheremo ogni azione di responsabilità per i danni subìti», dice il vicepresidente SAP Modesto Verderio.

I verbali erano stati elevati in data 8 e 9 settembre 2021 dalla Polizia Locale dell’Unione, ma «in data 26 novembre 2021» il Giudice di Pace di Busto Arsizio li ha annullat in via definitiva tutti, «ritenendo illegittimo l’operato degli Agenti accertatori», dice la nota di Verderio.

«Il mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti in data 8 settembre 2021 era stato sottoposto dalla Polizia Locale a fermo amministrativo per un’inesistente violazione al Codice della Strada. Gli agenti, infatti, avevano erroneamente ritenuto che il mezzo non potesse circolare in assenza di carta di qualificazione del conducente (CQC). Peccato, che la Polizia Locale non ha considerato che S.A.P. Srl stava svolgendo un servizio pubblico essenziale per il quale non era necessaria la predetta carta di qualificazione. Già in data 7 ottobre 2021 il Giudice aveva sospeso in via cautelare i verbali impugnati, ordinando alla Polizia Locale l’immediata cessazione del fermo amministrativo sul mezzo» (l’immagine è d’archivio).

«Ad esito del processo, il Giudice ha ritenuto illegittimo l’operato della Polizia Locale e ha annullato in via definitiva l’accertamento.

La S.A.P., quindi, non ha mai commesso alcuna violazione, mentre la Polizia Locale ha impedito l’utilizzo del mezzo costringendo la Municipalizzata ad utilizzare altri mezzi per garantire comunque alla cittadinanza il regolare servizio di raccolta dei rifiuti».

Il caso del mezzo Sap fermato per sessanta giorni era stato anche oggetto, insieme ad altri episodi, di una interrogazione in consiglio comunale presentato dalla consigliera comunale Claudia Fraccaro. Il tema della gestione Sap è stato anche al centro di un recente incontro promosso dall’amministrazione comunale, con successive critiche da parte delle minoranze.