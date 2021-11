Gli alunni di Casciago e Morosolo in marcia per i diritti dei più piccoli

Sant’Eusebio si è colorata di cartelloni, cartoline, striscioni e soprattutto della presenza di più di 250 bambini e ragazzi delle scuole di Casciago e Morosolo per la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ogni classe ha preparato un lavoro sul tema dei diritti: il diritto al gioco è stato il più gettonato, ma anche quelli alla vita, alla salute, allo studio, al non lavorare da piccoli, alla casa. I ragazzi delle scuole medie di Villa Valerio hanno recitato una poesia di Roberto Piumini e ricordato l’importanza di essere rispettati come bambini e adolescenti.

Bambini e ragazzi sono partiti dalle rispettive scuole per arrivare a piedi a Sant’Eusebio, per una vera e propria marcia dei diritti conclusa sul sagrato della chiesetta millenaria, cornice ideale per un evento del genere. Seguiti da maestre, educatrici e professori e professoresse e accolti dal sindaco Mirko Reto e dall’assessore Caterina Cantoreggi, coadiuvati dal personale della Polizia Locale e dagli uomini della Protezione Civile del Gruppo Valtinella, i piccoli alunni hanno riempito lo spazio davanti alla chiesa, colorandolo e riempiendolo dei valori imparati a scuola.

Anche il primo cittadino ha voluto citare le prole di Piumini per sottolineare l’importanza del rispetto dei diritti dei più piccoli, troppo spesso ignorati in questo mondo pieno di problemi, guerre, migrazioni senza controllo. Prima di tornare a scuola, i lavoretti delle varie classi sono stati raccolti e saranno spediti all’Unicef, per dimostrare l’impegno delle scuole di Casciago e Morosolo per il trentaduesimo anniversario della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per i 25 anni dell’Unicef Nicola Campiotti, figlio del regista Giacomo, originario di Casciago, ha firmato un documentario per celebrare l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.