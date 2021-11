Gli animalisti contestano il palio degli asini a Gallarate. “Aboliamolo”

L’associazione 100% Animalisti è pronta a fare denunce, se emergeranno maltrattamenti al Palio della Rama di Pomm a Gallarate. Al centro non c’è ovviamente la gara podistica o quella di tiro alla fune, ma la corsa degli asini, gran finale delle competizioni previste domenica 21 novembre.

“Prima dell’emergenza sanitaria – scrivono in una nota quelli di 100% Animalisti – avevamo contestato questo evento anacronistico che non si svolse a causa della pioggia, anche se in passato le povere creature avevano corso anche con il maltempo, chiaro che gli organizzatori non se la sentirono di essere denunciati”.

Al di là della contestazione generale dell’idea di palio con gli animali, la sigla contesta le modalità: “Cercando delle foto del palio di Gallarate scopriamo che i fantini (adulti) cavalcano i poveri Asini sul dorso, pratica vietatissima dalla legge, dato che questi animali sono fragilissimi in quella parte del corpo, i fantini semmai, dovrebbero cavalcarlo sulla groppa, tuttavia, per noi rimane una vergogna assoluta”.

“Domenica a Gallarate, saranno presenti volontari locali per monitorare la gara e immortalare con video e foto eventuali azioni illegali, in quel caso, denunceremo gli organizzatori, sindaco e veterinari, maggior responsabili per aver autorizzato la gara. Non sono escluse azioni a sorpresa, questo palio deve essere abolito”.