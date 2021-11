Gli asili di Luino e Creva quest’anno optano per un Open Day più “personale”

Le iscrizioni alla scuola materna di Luino e Creva per l’anno 2022/2023 sono aperte. Per questa volta l’istituto ha deciso di privilegiare i rapporti interpersonali dando la possibilità ai genitori di richiedere un appuntamento per visitare la scuola singolarmente, eliminando così il consueto Open Day. «Abbiamo optato per questa modalità per facilitare la comunicazione e per poterci concentrare meglio sulle famiglie in visita, fornendogli tutte le indicazioni di cui necessitano in merito alla didattica e la gestione ».

Per accedere a entrambi i plessi è necessario esibire il Green Pass.

Per ulteriori informazioni : sede di Luino, viale Rimembranze 8, tel: 0332.531.332; sede di Creva, via Creva 96, tel: 0332.532.335. E-mail segreteria: segreteria@asililuinocreva.it. Sito web: www.asililuinocreva.it.