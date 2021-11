Gli open day delle scuole dell’infanzia di Gallarate, Ponti Centro, Madonna in Campagna, Ronchi e Crenna

La Fondazione consorzio scuole materne del comune di Gallarate, per l’anno scolastico 2022/2023, invita i genitori (previa prenotazione telefonica) agli open day delle sue quattro scuole dell’infanzia e sezione primavera situate nel territorio di Gallarate previsti nelle giornate di mercoledì 24 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e sabato 27 novembre, dalle 9.00 alle 12.00.

Il percorso all’interno delle sedi di Ponti Centro, Madonna in Campagna, Ronchi e Crenna darà la possibilità di conoscere le realtà delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale.

Sarà possibile visionare le aule dedicate alla didattica e ai laboratori, gli ampi saloni per il gioco, gli spazi dedicati alla lettura, le aule di informatica.

Da sempre il ruolo della Fondazione è porsi a servizio dei bambini e delle famiglie con proposte educative pensate per supportare lo sviluppo psicofisico dei bambini e sostenerlo con una stretta alleanza educativa con i genitori.

Le scuole “paritarie” della Fondazione consorzio scuole materne del comune di Gallarate seguono gli indicatori ministeriali e nazionali per dare vita ad una ricca proposta formativa che risponde alle esigenze della fascia d’età 3-6 anni aprendo anche ai bambini “anticipatari”. La scuola di Madonna in Campagna, al suo interno, è dotata anche di una sezione “Primavera” che accoglie i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Gli spazi sono progettati per consentire un adeguato svolgimento di tutte le attività e sono a misura di bambino: l’ambiente, pensato per accogliere, è strutturato per centri di interesse.

I principali laboratori prevedono il primo approccio alla lingua inglese, il pregrafismo, esperienze dirette di cucina, lavori grafomotori, biblioteca, manipolazione creativa, educazione motoria e molto altro. Gli ampi spazi all’aperto, i giardini permettono di programmare l’attività didattica e di gioco all’esterno durante tutto l’anno scolastico.

Ogni plesso, inoltre, è dotato di cucina professionale e personale interno qualificato per la preparazione dei pasti.

Visitando il sito internet della fondazione è possibile vedere foto e video di presentazione di ogni singola scuola.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid (green pass e mascherina).

Per garantire la possibilità a più persone di visionare gli ambienti, si chiede la presenza di un solo genitore ad alunno/a.

Per prenotare la visita è necessario contattare telefonicamente la scuola di riferimento

Scuola dell’infanzia Ponti

Via Francesco Poma 2, Gallarate

Tel. 0331796302

Scuola dell’infanzia di Madonna in Campagna

via Madonna in Campagna 13, Gallarate

Tel. 0331792262

Scuola dell’infanzia dei Ronchi

via della Rose 5, Gallarate

Tel. 0331 796109

Scuola dell’infanzia di Crenna

Via dei Mille 4, Gallarate

Tel. 0331791200