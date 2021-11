Gli studenti del cavallini ripristinano l’angolo fiorito in centro a Sesto Calende

I ragazzi del Cavallini, l’Istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Lesa, hanno ripristinato l’angolo fiorito di Via Zutti.

Continua la collaborazione tra la Città di Sesto Calende e l’Istituto Cavallini. Dopo l’installazione alla casa di Babbo Natale (che a breve tornerà in Piazza Mazzini) e l’esperienza che ha rivalorizzato un angolo dimenticato del centro storico, gli studenti del Cavallini sono tornati ad occuparsi di uno dei luoghi più cari alla memoria dei Sestesi.

È la scalinata che conduce all’ingresso dello storico Virtus Nova, il teatro della parrocchia, che per tanti anni è stato luogo di aggregazione. In un progetto di alternanza scuola e lavoro (che ora è diventata convenzione con la Pro Sesto Calende) gli studenti, guidati dai loro professori, hanno dato spazio alla loro creatività collocando i fiori coltivati in serra.