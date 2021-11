Gli studenti del coreutico Pina Bausch incontrano i grandi della danza

Nell’ambito del progetto “Incontro con l’Artista”, le classi del Liceo Coreutico Pina Bausch si sono trovate in Aula Magna oggi, 15 novembre, per incontrare il coreografo Alex Atzewi e il 26 novembre per incontrare la ballerina Luciana Savignano.

Gli incontri con personalità eminenti del mondo della danza rappresentano occasioni preziose per gli studenti e costituiscono una riflessione sulle motivazioni profonde che li accompagnano nel loro percorso di studi coreutici.

Alex Atzewi , coreografo e direttore artistico dell’Atzewi Dance Company, ha portato i suoi spettacoli a New York e in vari altri teatri; ha ricevuto un premio alla carriera alla Prima Edizione di Capri Danza International nel 2013; ha prodotto anche spettacoli nazionali e internazionali coinvolgendo artisti come Giuseppe Picone.

Luciana Savignano, prima ballerina alla Scala ed étoile, ha danzato coi più grandi e per i più grandi della danza. Si forma presso la scuola di ballo del teatro alla Scala di Milano nella quale si diploma in seguito ad un periodo di perfezionamento al teatro Bol’šoj di Mosca. Al cospetto dei maestri del ‘900 da Maurice Béjart a Rolad Petit sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, è sempre a fianco anche delle nuove generazioni.