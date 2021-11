Gli studenti del Ferraris ospiti a Piacenza al convegno “Il corpo in gioco”

Studenti del liceo Ferraris di Varese in “tournée” a Piacenza invitati al convegno “Il corpo in gioco”. I ragazzi del percorso quadriennale hanno portato una loro rappresentazione inserita come intermezzo nella giornata di studio realizzata dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per parlare di corpo in azione, di emozioni, di libertà, di adolescenza e crescita.

I della classe 4M, accompagnati dalle prof.sse Mara Rasi e Rosamarina Corasaniti, hanno proposto un intermezzo a cura del Prof. Gaetano Oliva (docente presso l’Università Cattolica di Milano) esperto esterno che collabora con il nostro Liceo nella realizzazione della disciplina “Teatro” del Liceo Quadriennale.