Gli studenti del Newton di Varese coinvolti nella raccolta delle olive per l’olio di Sant’Imerio

Una mattinata di sole, un uliveto a disposizione, una lezione di tradizione e agricoltura. Sabato mattina, i 22 studenti della classe IV corso Agri dell’istituto Newton di Varese hanno partecipato alla raccolta delle olive sul Monte Bernasco, dove da tempo è avviata la tradizione dell’olio di Sant’Imerio.

I ragazzi, guidati dalle professoresse Roberta Bottin e Giuseppina Rossotti, sono stati coinvolti nella raccolta dell’olive dall’Associazione dell’olio di Sant’Imerio: « Purtroppo non è un’annata generosa – spiega la docente di chimica Bottin – ma per i nostri studenti è stata un’esperienza davvero positiva. Hanno partecipato con entusiasmo. Hanno poi imparato le tecniche di potatura e hanno ascoltato la spiegazione della filiera di questo olio. Le olive raccolte verranno portate a un frantoio a Lecco. Spremitura e potatura degli ulivi sono materie di studio in questo anno scolastico. Per questo motivo abbiamo partecipato con interesse a questa occasione».

Gli studenti del Newton seguono il corso professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane (AGRI). Grazie a un progetto PON sulla valorizzazione del territorio, stanno visitando le tante eccellenze del territorio per comprenderne sia le tecniche professionali ma anche il valore culturale.

Questi ragazzi hanno già partecipato alla vendemmia ad Angera, hanno incontrato i castanicoltori di Brinzio e poi sono andati a incontrare gli allevatori di capre dove si fa la formaggella del Luinese.

Le lezioni al Newton si fanno in aula oppure nelle due serre e nel campo tra Bobbiate e Casbeno dove mettono in pratica ciò che studiano.