Glocal 2021 prende il via: a Varese quattro giorni di festival del giornalismo digitale

Con oltre 30 incontri in programma in quattro giorni e più di 80 relatori è cominciato a Varese Glocal 2021 il Festival del Giornalismo Digitale. QUI IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI APERTI AL PUBBLICO

Un appuntamento che nei suoi dieci anni di storia è diventato punto di riferimento per le evoluzioni della professione giornalistica e momento di riflessione sulle nuove tendenze della comunicazione. Organizzato da Varesenews, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online – e il supporto della Camera di Commercio di Varese insieme con molte realtà del territorio, Glocal 2021 si presenta dall’11 al 14 novembre nella sua formula tradizionale, con incontri in presenza nei luoghi più belli e suggestivi di Varese, workshop, due concorsi, un laboratorio dedicato agli studenti di superiori e università e tre serate dedicate ai grandi temi di attualità: ambiente, Olimpiadi e WikiLeaks.

IL TEMA DEL FESTIVAL: IL TEMPO

Tema della decima edizione del Festival è il tempo: perché se dieci anni sono un tempo ancora decisamente breve per un’esperienza compiuta, rappresentano comunque un’eternità se si guarda all’evoluzione del mondo digitale. E attorno al tempo sono stati chiamati a intervenire alcuni tra i maggiori esperti del mondo della comunicazione e dei media. «Arrivare alla decima edizione di un festival è un grande traguardo», afferma Marco Giovannelli, direttore di Glocal. «Noi lo viviamo come un punto di passaggio e lo facciamo stando dentro il tema che abbiamo scelto quest’anno: il tempo. Il tempo richiede cura, attenzione, rispetto. Tutti temi legati alla professione giornalistica. Apertura e ascolto sono ingredienti fondamentali per poter conoscere e poi raccontare. A Glocal avremo tante occasioni che rispecchiano questi nostri valori e questa impostazione».

IL PROGRAMMA

Il programma di Glocal 2021 si apre con l’incontro organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e dedicato al futuro del giornalismo, una professione che non deve distogliere lo sguardo dalla notizia, ma deve sempre più fare i conti con un contesto economico in evoluzione, con lo strumento dei social network e da nuovo concetto di “privacy”. All’interno di Glocal si parlerà anche di intelligenza artificiale, del valore della newsletter, di podcast e di sicurezza informatica. Spazio ai docufilm con la presentazione del video finale del progetto “Piccoli Borghi”, promosso da ANSO con il contributo di Google News Initiative e che ha coinvolto 12 piccole testate digitali. Un lavoro articolato, nato per valorizzare uno spaccato d’Italia poco conosciuto. Il documentario finale, della durata di circa 30 minuti, verrà presentato venerdì 12 novembre alle 11, nell’incontro dal titolo “Dove il tempo si è fermato: i piccoli borghi”.

Ancora attenzione dedicata al potere comunicativo dei video: il 13 novembre alle 16, è prevista la proiezione del film “In prima linea” di Francesco Del Grosso e Matteo Balsamo sulle vite di 13 fotografi di guerra. Un documento inedito su come questo mestiere sia capace di cambiare profondamente le persone che hanno mostrato l’inferno della guerra.

LE SERATE

Tre le serate in programma. Sono tre occasioni per riflettere sull’inquinamento e suoi effetti sulla salute, sullo sport e sul rapporto tra democrazia e informazione.

Al centro congressi di Ville Ponti giovedì 11 novembre si parlerà di “Polenta e microplastica”, ovvero come i microinquinanti finiscono sulle nostre tavole. Venerdì 12 novembre, con “Olimpicamente” ci sarà l’occasione di rivivere le imprese sportive della scorsa estate in un modo un po’ diverso. Sabato 12 novembre, invece, con “La guerra non è come viene raccontata”; si affronterà la vicenda di Julian Assange e WikiLeaks.

I PREMI

Anche in questa decima edizione saranno premiati i lavori dei giornalisti che hanno partecipato ai due premi messi in palio da Glocal: uno per i video maker che è intitolato ad Angelo Agostini e l’altro per i data journalist. Per il programma completo di Glocal 2021. Gli incontri del Festival che si svolgono in Camera di Commercio possono essere seguiti in diretta streaming sul canale Youtube di Varesenews.

Tutti gli articoli su Glocal 2021