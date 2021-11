A Glocal21 il tempo che torna indietro, l’Afghanistan e il ritorno dei Talebani

Un viaggio in uno degli scenari internazionali più complessi, l’Afghanistan. A poche settimane dal ventennale della ricorrenza dell’11 settembre, celebrata in tutto il mondo tra ricordi, analisi e suggestioni, a Glocal21 si parlerà di quello che sta succedendo nel Paese asiatico, dove sono tornati al potere i Talebani.

Diritti delle donne violati, oscurantismo, legge coranica applicata in maniera rigorosa e spietata saranno tra i temi che analizzeremo grazie al contributo di due voci qualificate ed informate sui fatti. Quella di Farian Sabahi giornalista, regista e scrittrice, oltre che professoressa all’Università dell’Insubria, docente del corso “Giornalismo tra diritti e libertà”, figlia di un iraniano e di una piemontese, esperta iranista e islamista, si occupa di Medio Oriente, Caucaso e Asia Centrale con una metodologia multidisciplinare che tiene conto della storia, dell’economia, degli aspetti religiosi e culturali, con un’attenzione alle minoranze e alle problematiche di genere.

Con lei Cecilia Sala, giornalista che collabora con Otto e mezzo, La7, Il Foglio, HuffPost e ha pubblicato reportage dall’estero su L’Espresso e Vanity Fair: per Chora Media ha realizzato il podcast “Kabul perché” intervistando Francesca Mannocchi nei giorni del ritorno dei Talebani al potere e dell’evacuazione dell’esercito americano ed è riuscita ad introdursi in Afghanistan poco dopo, raccontando la condizione della popolazione e delle donne in particolare, con articoli, video e contributi postati sui social network, dando uno sguardo importante sul campo grazie ai suoi reportage sul campo.

Sarà un panel importante, in pieno stile Glocal, nel quale si affronteranno temi alti, di politica internazionale, proiettati sul territorio, cercando di approfondire la condizione della popolazione afghana e provando a capire cosa significa per tutti noi il ritorno dei Talebani al potere dopo 20 anni: come sono cambiati, che cosa cambia per le ragazze e i ragazzi cresciuti con l’illusione di un’apertura verso la modernità e cosa può voler dire per l’Occidente doversi confrontare con un regime oscurantista in un teatro complesso come quello del Grande Medio Oriente.