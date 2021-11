Il grande jazz per Woodinstock: sul palco il chitarrista Gigi Cifarielli

Domenica 21 novembre , Gigi Cifarelli, uno dei più rinomati chitarristi jazz italiani in assoluto, suonerà per WOODinSTOCK 2021 in una serata dedicata alla grande musica e alla sensibilizzazione nei confronti della malattia di Parkinson. Il concerto si terrà presso il Salone Estense di Varese del Comune di Varese in via Luigi Sacco, 5. Inizio previsto per le ore 21.

Il concerto è organizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio di ASPI Cassano, OPI Varese, CIVES OdV e Comune di Varese. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata ed offerta consapevole per la lotta alla malattia di Parkinson.

I concerti di Gigi sono sempre imprevedibili e unici, perché se non c’è un tema predefinito, le idee possono nascere sul momento in base alla sensazione che ha lui nei confronti dei presenti, del clima e del tipo di rapporto che può crearsi col pubblico. Gigi crede moltissimo nella sinergia che si può creare fra musicisti e ascoltatori. Per questo evento sarà sul palco accompagnato da Matteo Frigerio (batteria) e Yazan Greselin (tastiere).

Per accedere all’evento sarà necessario presentare il Green Pass. In alternativa, grazie alla collaborazione con personale infermieristico appartenente a CIVES Varese e a Vita Serena sul luogo dell’evento, sarà possibile effettuare tampone rapido con rilascio di certificazione temporanea per poter accedere all’evento.

In tal caso si prega di segnalarci la necessità dell’esecuzione del tampone e presentarsi con adeguato anticipo rispetto all’inizio del concerto previsto per le ore 21.00. Tutte le informazioni aggiornate, inclusi orari, le novità dell’ultimo momento e le schede degli artisti, sul sito www.woodinstock.org.