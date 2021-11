Grande riconoscimento per Cucina Barzetti di Malnate: è tra i 15 migliori ristoranti di Golosario

È un momento di grandi riconoscimenti per chef Sergio Barzetti e la sua “Cucina Barzetti”. Dopo l’apertura del Mercato Centrale di Milano che lo vede protagonista, per il cuoco varesino di adozione è arrivato anche il premio da parte de “Il Golosario”. (Foto Facebook – Golosaria)

Nel corso della fiera “Golosaria”, che si è tenuta nel capoluogo lombardo, Cucina Barzetti di Malnate è stata premiata come uno dei 15 migliori ristoranti d’Italia.

«Il Golosario – spiega chef Barzetti – è una guida che aiuta a delineare il tipo di ristorazione che si cerca. Ho sempre apprezzato il lavoro svolto da Paolo Massobrio e Marco Gatti, le due menti di questa guida. Nasce quasi per gioco ma ha preso tanto piede e una volta all’anno fanno la Fiera a Milano che si chiama Golosaria, divisa in categorie e regioni, ed è molto serio. Noi siamo stati premiati lunedì 8 novembre, ci hanno chiesto di fare uno show cooking dedicato al mondo del riso e ho deciso di portare tutti i ragazzi del gruppo di lavoro di Milano e Malnate, se lo meritavano per il lavoro svolto in questo periodo».

«Non è la classica guida con voti – prosegue Barzetti -, ma dà consigli tramite giudizi. Vengono a mangiare in incognito, non sappiamo quando li abbiamo avuti ospiti, e poi ti mettono in graduatoria. Come la Michelin ma è italiana e non francese, quindi più in linea con la nostra cucina. Il massimo riconoscimento è “Corona Radiosa” e noi abbiamo questo livello da tre anni. Di Varese non siamo in tantissimi, mi sembra 4, ma siamo in crescita».