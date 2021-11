Grandi preparativi per le lucine dei giardini Estensi di Varese: accensione il 26

L’appuntamento per l’accensione è per venerdì 26 novembre, alle 19, ai giardini Estensi. Sarà allietata, come avviene ogni anno, da musiche natalizie, quest’anno con il coro Solevoci.

I lavori per le lucine di Natale, che quest’anno saranno realizzate con 400mila led (per rendere l’idea: l’anno scorso erano 280mila) sono in pieno svolgimento, e si notano già, oltre ai già fotografati orsi anche carrozze, pinguini, angeli e “palle di natale” in veste di galleria.

L’impianto si preannuncia perciò spettacolare: dopo l’inaugurazione, le lucine saranno accese tutti i giorni fino alle 22, e fino alle 23 il sabato sera, per tutte le vacanze di Natale, mentre nello spazio della tensostruttura verrà ospitata la pista di ghiaccio.

Mezz’ora prima, alle 18.30, ci sarà, in piazza Monte Grappa, anche l’accensione dell’albero e delle luci della piazza centrale, che ospiterà anche il mercatino (24 bancarelle in legno) e lo spazio per i truccabimbi e le lettere a babbo Natale, ospitate dall’hub di vetro che sarà aperto per i bimbi tutti i pomeriggi dal 27 novembre fino al 24 dicembre