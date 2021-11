Guasto nel Passante, ritardi sulle linee suburbane intorno a Milano

Un guasto tra le stazioni di Porta Vittoria e Lancetti, nel Passante ferroviario di Milano, sta causando ritardi diffusi sulle linee suburbane che servono l’area metropolitana di Milano.

Si registrano ritardi fino a 30 minuti sulle linee S1 Saronno-Lodi, S2 per Seveso, S5 per Gallarate-Varese e per Treviglio, S6 per Novara, S13 Pavia-Milano.

(Foto: tabellone alla stazione di Gallarate)

Alcuni treni sono stati limitati: sulla S1 ad esempio il treno 24165 (Saronno 18:08 – Lodi 19:37) oggi partirà dalla stazione di Milano Bovisa alle ore 18:36, per le ripercussioni del guasto.

Sulla linea Milano-Gallarate-Varese RFI si registrano anche ritardi a causa di un guasto a un passaggio a livello causato da un veicolo.