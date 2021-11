Halloween tra zucche e vampiri per i piccoli degenti dell’ospedale del Ponte di Varese

Una notte tra zucche, fantasmi, pipistrelli, ragni, scheletri e zucche anche per i bambini ricoverati all’Ospedale del Ponte di Varese. L’associazione Il Ponte del Sorriso Onlus ha preparato per i piccoli tante sorprese per permettere loro di vivere l’atmosfera di Halloween anche tra le corsie del reparto.

«Per tutta la settimana Il Ponte del Sorriso ha preparato laboratori creativi e dolciumi per organizzare l’evento – spiega Emanuela Crivellaro della Onlus – Bambini, genitori, volontari ed educatrici hanno lavorato incessantemente per rendere il reparto degno della notte di Halloween».

E continua: «Il tradizionale “Dolcetto o scherzetto” ha reso allegro persino l’ospedale, portando tanta allegria e stupore negli occhi dei bimbi davanti alle leccornie dell’orrore. Ci si sono messi pure i clown dell’associazione I Colori del Sorriso a rendere l’atmosfera spensierata invece che terrificante. E così la paura, compresa quella della malattia, è stata esorcizzata, lasciando il posto a tanti sorrisi e serenità».