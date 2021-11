Idrovolanti e mongolfiere a Cadrezzate con Osmate per la festa del volo

Mongolfiere, idrovolanti, deltaplani… è stata una festa all’insegna del volo quella che si è svolta domenica 8 novembre a Cadrezzate con Osmate. In occasione della Festa delle forze armate e dell’unità nazionale, al Parco al Lago si è tenuta “Mongolfiere al Parco del Lago”: la manifestazione organizzata dalla sezione locale dell’Associazione dell’Arma aeronautica con l’associazione Idrovolo e Dai gasss! Flying team.

Tante le persone arrivate da tutte le parti della provincia di Varese per assistere allo spettacolo: dalle esibizioni dei paramotori all’atterraggio sul Lago di Monate dell’idrovolante, ma anche per cogliere l’occasione e provare un piccolo volo in mongolfiera.

«Siamo finalmente riusciti – commenta in chiusura della manifestazione il maresciallo Pasquale Agovino, presidente dell’Associazione dell’Arma aeronautica di Cadrezzate con Osmate e Angera – a dare una buona visibilità turistica e offrire nuove opportunità a Cadrezzate con Osmate, oltre a promuovere l’Arma aeronautica e la divisa in un territorio così importante per la sua storia come la provincia di Varese e a far tornare un idrovolante sul Lago di Monate dopo un ventennio. Ottima la partecipazione, con persone arrivate da tutta la provincia da Viggiù a Luino».

Durante la manifestazione è scattata una segnalazione al 112 per un problema a un paramotore. Alla fine si è trattato solamente di un guasto, e il pilota ha preferito condurre il velivolo a terra senza incontrare particolari problemi.