Il festival di Politics Hub riempie il teatro a Legnano. Elsa Fornero: “Vorrei una donna al Quirinale”

I “big” della politica hanno riempito (quasi al 100%) il teatro Tirinnanzi di Legnano nella prima serata del festival promosso dai ragazzi di Politics Hub per discutere del possibile boom economico italiano dopo la pandemia.

«Le basi ci sono tutte», è stato detto dagli illustri ospiti presenti sul palco. Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) «arriveranno risorse mai viste prime» ma il punto fondamentale è come spendere – o meglio come investire – questi fondi: «I soldi li prenderemo – ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell’osservatorio Cpi sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano – ma non so se riusciremo a investirli per fare le riforme che realmente servono al Paese: occorre dare priorità al medio tempo e non guardare ai tornaconti elettorali con quota 100 e reddito di cittadinanza». Anche sulla transizione ecologica «bisogna investire e fare sacrifici oggi per la sostenibilità di domani: bisogna trovare un equilibrio tra la crescita economica e la transizione ecologica».

Dalla transizione ecologica a quella demografica. Elsa Fornero, consulente economica del governo Draghi e già ministro del governo Monti, ha invitato a ricominciare dalla scuola e dal lavoro, pensato per giovani, donne e anziani ancora in grado di lavorare e non solo per i maschi adulti, «che hanno marginalizzato gli altri». «La mia riforma sulle pensioni è stata giudicata severa ma è necessario pensare in modo diverso al lavoro, proprio per tutelare le nuove generazioni. Quota cento è un obiettivo sbagliato. Anche il welfare in Italia viene erroneamente associato solamente al sistema previdenziale, invece deve sostenere i lavoratori. Il Family Act va in questa direzione». La Fornero ha anche detto che «l’assegno unico familiare non va dato ai ricchi». Mentre per tornare a crescere, ha infine messo sul piatto tre condizioni: «Che Draghi resti Presidente del Consiglio, una donna al Quirinale e giovani liberi di esprimere energie»

Opportunità dal PNNR anche per la sanità:« Il Pnrr è una grande opportunità, con 1,2 miliardi di lire per la Lombardia da investire: la nostra sanità avrà un approccio olistico, sarà di prossimità e con innovazioni», ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti che però ha invitato a guardare oltre i confini, regionali, nazionali ed europei: «Non possiamo pensare di essere sicuri se non mettiamo in sicurezza i Paesi che abbiamo vicino: il G20 ha fatto passi avanti fissando il 70 % della popolazione mondiale vaccinata entro metà anno prossimo: questo è importantissimo».

Fondamentale per il rilancio del Paese è la digitalizzazione, opportunità che però le piccole imprese non hanno ancora sfruttato e sulla quale non fanno investimenti: «Alcune piccole aziende – ha spiegato Diego Rossetti, presidente di Confindustria Alto Milanese – non investono nella digitalizzazione e alcune non sanno proprio da che parte cominciare ad affrontarla». Rossetti ha quindi indicato il «Digital Innovation Hub, il sistema di Confindustria per il check-up del livello di digitalizzazione nelle aziende e per guidarle nei primi passi».

Assente fra gli invitati per impegni istituzionali il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che sarà invitata in un futuro incontro. Soddisfatta della serata l’associazione che lavora per avvicinare il mondo dei giovani con quello della politica. Prossimo evento del Festival nel pomeriggio di sabato 6 novembre, con un seminario sul career building in programma alle ore 15.00 ai Molini Marzoli di Busto Arsizio.