Il sindaco di Saronno replica agli insulti social dei “No Vax”: “Impegno ancora maggiore per la salute della mia città”

Va dritto per la sua strada Augusto Airoldi, sindaco di Saronno, attaccato sui social dagli antivaccinisti del gruppo “Guerrieri ViVi”.

L’enorme mole di messaggi piovuti sulla pagina Facebook della sua lista civica, più di 2300, contenenti insulti, minacce, link deliranti e molto altro, non fanno cambiare rotta al primo cittadino saronnese che sempre via social replica agli odiatori seriali del gruppo che si è reso protagonista di imbrattamenti a Saronno e Varese con tanto di denunce (due) da parte della Digos.

«Rappresento una amministrazione che lavora da oltre un anno per tutelare la salute dei cittadini e uscire dalla pandemia, e per me, questo, è motivo di orgoglio – ha scritto Airoldi condividendo una foto di Agostino Castlenuovo dove si vedono le scritte rosse del gruppo incriminato -. Quella stessa amministrazione che ha chiesto alle forze dell’ordine attenzione alle manifestazioni no green pass, sempre a tutela dei miei cittadini, ad iniziare dai più fragili. Essere attaccato ed insultato per questo ottiene un solo risultato: un impegno ancora maggiore per la salute della mia città».