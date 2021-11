Imprenditore evasore totale ottiene i fondi del “decreto liquidità”: denunciato dalla Finanza di Gallarate

“Truffa ai danni dello Stato“ e “falso ideologico in atto pubblico” sono reati contestati al responsabile di un’azienda del Gallaratese finita nella rete della guardia di finanza come evasore totale. Secondo la ricostruzione delle fiamme gialle guidate dal capitano Emanuela Verrillo, l’impresa, classificata come evasore totale sin dalla data di costituzione, avrebbe richiesto ed ottenuto il beneficio finanziario garantito dal “Fondo di Garanzia PMI 2020“ previsto dal cosiddetto “Decreto Liquidità“ falsificando le documentazioni necessarie per arrivare al beneficio previsto dalla legge, per un importo di 30 mila euro.

A far scattare il campanello d’allarme alcune date sospette figurate sui documenti presentati a un istituto di credito per l’elargizione, che hanno fatto attivare le indagini finanziarie da cui sono emersi imponibili sottratti a tassazione, e l’avvenuta presentazione della dichiarazione annuale contenente dati non veritieri: per gli anni 2015 e 2016 i finanzieri hanno verificato una base imponibile lorda sottratta a tassazione pari a 117.950 euro e un’IVA dovuta di 16.236,00.

Ai militari a quel punto non è rimasto che denunciare alla Procura della repubblica di Busto Arsizio con le ipotesi di reato previste dagli articoli 640-bis e 483 del codice penale il titolare della ditta individuale, appunto per “truffa ai danni dello stato“ e “falso ideologico in atto pubblico”.