In uscita “Le sentinelle degli Elohim”, il nuovo romanzo della scrittrice di Saronno Selene Minopoli

Esce il 25 Novembre, pubblicato dalla casa editrice Land Editore, il nuovo libro della scrittrice saronnese Selene Minopoli.

“Le sentinelle degli Elohim” è un interessantissimo esperimento di sci-fi made in Italy, con un evidentemente tributo verso le sceneggiature caratteristiche delle serie tv più famose del genere (X-files in primis) e un’appassionante storia d’amore che sarà in grado di fare attraversare ai lettori i confini del mondo. Ambientato tra Torino, Londra e San Francisco, il libro mescola le atmosfere cupe tipiche dei penny dreadful vittoriani (brevi racconti gotici molto in voga nell’Ottocento) al genere fantascientifico, con al centro una storia d’amore dal retrogusto epico.

Le sentinelle degli Elohim, la trama:

Sono tra noi… e vogliono lei. Ma lui non lo permetterà.

Per gli individui più spietati, la volontà è l’unica cosa che conta. Individui che si nascondono nell’ombra, invisibili a tutti, ma che con le loro decisioni possono influenzare le sorti dell’intera umanità… e adesso vogliono lei.

La prima volta che incrocia il suo sguardo, Carlo sa che quella ragazza ha qualcosa di unico – lo nota dall’intelligenza dei suoi occhi, dalla piega ironica che ha assunto il suo sorriso quando si è accorta di essere osservata. Carlo sa che quella ragazza gli farà perdere la testa… ma non può immaginare che per lei sarà disposto a tutto, anche a sacrificare se stesso.

Laura sa che trascinare Carlo nella sua vita è profondamente rischioso: loro potrebbero reclamarla in qualsiasi momento, e lei non ha la forza di opporsi. Eppure non può fare a meno di amarlo, di lasciarsi trascinare da una passione pericolosa quanto intensa. Tutto questo non porterà a niente di buono, e Laura lo sa. Non può opporsi al suo destino – lei è eletta, e non può concedersi di amare nessuno. «Le sentinelle degli Elohim è un viaggio in giro per il mondo, alla ricerca del vero amore». «Uno sci-fi adrenalinico.»

L’autrice

Selene Minopoli vive a Saronno con il figlio e il compagno. Laureatasi al DAMS di Bologna, ha lavorato nella post-produzione televisiva e come giornalista web. Ha pubblicato il suo primo libro, “Le teorie di Benedetta”, edito da CSA Editrice, che ha poi presentato al Salone del libro nel 2016. Personal trainer da anni, nella vita di tutti i giorni si ispira alla frase “Mens sana in corpore sano”. La sua passione più grande rimane la scrittura.