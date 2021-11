Incidente tra Caronno e Morazzone: si ribalta un’auto, soccorsi al lavoro

Un incidente ha coinvolto un’auto Lancia Y poco prima delle 18 di domenica 28 novembre lungo la via Varese tra Caronno Varesino e Morazzone. Per cause ancora da accertare il veicolo si è ribaltato e grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco due persone sono state estratte dalle lamiere e affidate alle cure dei sanitari. Per fortuna tanto spavento ma nessuna conseguenza grave.