Induno Olona rende omaggio con Gianni Spartà a Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile

(L’onorevole Zamberletti a Induno Olona – foto di Luca Leone) – L’onorevole Giuseppe Zamberletti, unanimemente considerato il padre della Protezione civile” in Italia, sarà ricordato ad Induno Olona attraverso le pagine del libro “La Luna sulle ali” (Pietro Macchione Editore) a lui dedicato e scritto dal giornalista varesino Gianni Spartà con Lorenzo Alessandrini, con una prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’appuntamento è per giovedì 2 dicembre a partire alle 21 in Sala Bergamaschi.

La serata assume un particolare significato per Induno Olona, che da sempre vanta un legame di affetto e simpatia verso l’eminente politico varesino scomparso il 26 gennaio 2019, che non ha mai fatto mancare la sua presenza nelle occasioni importanti, come l’inaugurazione del Centro polivalente anziani o l’inizio dei lavori della sala polifunzionale all’interno di quello stesso centro, realizzata qualche anno fa.

Ad intervistare l’autore Gianni Spartà sarà Omar Algisi, assessore alla Protezione civile della Comunità montana del Piambello, esperto conoscitore dei meccanismi, delle possibilità e anche delle difficoltà del mondo del volontariato di Protezione civile. Attraverso il loro dialogo, rivivrà la figura di Zamberletti, uomo che ha saputo coniugare sapienza politica romana ed estrema concretezza sul territorio.

La serata è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.