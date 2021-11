Influencer e politica, un incontro con Radio Missione Francescana

“L’informazione e la partecipazione politica: dai testimonial agli influencer“. Questo il titolo dell’incontro tenuto dal Professor Antonio Maria Orecchia e il parlamentare Costante Portatadino.

L’incontro è parte del più ampio calendario proposto da Radio missione francescana, in collaborazione con Zona pastorale – Decanato di Varese, l’Ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di Milano e l’Università dell’Insubria di Varese, coordinati da Gianfranco Fabi, aperti alla città.

Appuntamento per giovedì 18 novembre, alle 21, all’Auditorium del Convento dei Cappuccini in viale Borri 109 a Varese. Sarà possibile partecipare anche in streaming via zoom e sul canale youtube e Facebook di radio missione francescana.

Antonio Maria Orecchia, è professore all’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate (DiSTA), Professore associato di Storia contemporanea, Corso di Studi in Ricercatore confermato di Storia contemporanea e professore aggregato (settore scientifico-disciplinare M-STO/04) presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese Como), dove insegna dall’anno accademico 2002/2003 «Storia contemporanea» nel Corso di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione e, dall’anno accademico 2012-2013, «Storia del Giornalismo» nel Corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione. Tra il 2005 e il 2012 ha insegnato «Storia dei Movimenti e dei Partiti politici» presso la stessa Università. Si occupa di Politica e Istituzioni nell’Italia risorgimentale e contemporanea, in particolare del ruolo dei gruppi dirigenti nel processo di formazione dell’Unità italiana; di Storia della stampa, del giornalismo e del correlato processo di costruzione dell’opinione pubblica in Italia e in Europa in età contemporanea.

Per informazioni: Radio Missione Francescana 0332 264266; oppure padre Gianni 338 8014871. Per iscrizioni e ricevere il link zoom: pgianni@comunicare.it.