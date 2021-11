Precipita da un’altezza di tre metri in un’azienda di Lonate Ceppino, grave un 42enne

Soccorritori, carabinieri e Vigili del fuoco a Lonate Ceppino per un grave infortunio sul lavoro che si è verificato in un’azienda di via Benjamin Franklin 8 nel pomeriggio di oggi.

L’incidente si è verificato alle 16 e ha coinvolto un uomo di 42 anni che stando alle prime informazioni è precipitato da un’altezza di 3 metri mentre era al lavoro nello stabilimento del Raviolificio Lo Scoiattolo.

Il 42enne ha riportato gravi traumi, tanto che i soccorritori arrivati sul posto in codice rosso con due ambulanze, hanno poi chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito, sempre in codice rosso, all’ospedale di Circolo di Varese.