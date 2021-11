“Insieme per passione”: la lotteria de “Il basket siamo noi” e la possibilità di donare i propri biglietti

Non c’è solo una finalità “sportiva” nella terza edizione della Lotteria di Natale organizzata dal “Il basket siamo noi”, l’associazione (trust) che raduna centinaia di tifosi della Pallacanestro Varese. Al di là del consueto supporto “monetario” al club biancorosso, quest’anno la sottoscrizione avrà anche un risvolto benefico perché servirò anche a sostenere le associazioni che si occupano della cura e tutela di bambini, ragazzi e famiglie bisognose di assistenza in ambito sanitario o sociale.

La lotteria quest’anno si chiama “Insieme per passione” e oltre al trust coinvolge la stessa Pallacanestro Varese, il consorzio “Varese nel Cuore” e il pool di sponsor “Orgoglio Varese”; come di consueto non si risolve in una semplice vendita di biglietti ma si propone anche di tessere una rete fatta di relazioni e sinergie sul territorio della provincia.

I tagliandi costano 2,50 euro ciascuno ma ogni acquirente può decidere se tenerli per sé o regalarli – tutti o in parte – alle associazioni collegate all’iniziativa: in questo modo gli utenti di queste onlus potranno concorrere per i 130 premi messi in palio. Una sorta di “biglietto sospeso” che può dare a tante persone svantaggiate un momento di gioco e magari una vincita importante. I premi principali sono una Tv 55 Hisense 4K Wifi Smart, una bicicletta a pedalata assistita, una Tv 43 Smart, una lavatrice Hotpoint Whirlpool e una console Nintendo Switch, ma l’elenco è molto lungo e ricco e coinvolge numerosi negozi e sponsor attivi nel Varesotto.

L’obiettivo de “Il basket siamo noi” è quello di vendere i 20mila biglietti stampati e raccogliere così circa 50mila euro in un solo mese, da destinare alle attività della Pallacanestro Varese. I tagliandi vincenti saranno estratti con una cerimonia programmata all’Enerxenia Arena di Masnago – e trasmessa sui canali social del trust – nella giornata dell’ultimo dell’anno, il 31 dicembre.

Tante le modalità di acquisto dei biglietti: la sede del trust al palazzetto (Porta 8, tribuna Est) è aperta ogni sabato mattina e in occasione della partita interna della Openjobmetis (la prossima è contro Napoli il 12 dicembre). Ci sono inoltre tre “Lotteria point”: il bar “Il tenente” di piazza Montegrappa 6 a Varese, il bar caffè tabacchi “Glam” di via Manin 30 a Varese e il Pallacanestro Varese Store al Palazzetto. Il 18 dicembre in Corso Matteotti sarà inoltre allestito un gazebo. È inoltre possibile eseguire un bonifico bancario (IBAN IT02U0306909606100000144626) previo invio di una e-mail a info@ilbasketsiamonoi.it specificando (sia nella mail sia nella causale del bonifico) se i biglietti vengono acquistati per sé o lasciati in “sospeso”. Il regolamento completo è disponibile sul SITO UFFICIALE del trust.

LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE

La casa del giocattolo solidale, laBanda Coop. Soc. a r.l. Onlus, La casa di Paolo, La casa davanti al sole, Società cooperativa sociale il Millepiedi Onlus, Il ponte del sorriso, Fondazione Renato Piatti, Fondazione Ascoli, L’Arcobaleno di Nichi, Fuck The Cancer, Acqua Mondo, La finestra, Villaggio del Fanciullo di Morosolo, Il pezzettino, Coop Lotta contro l’emarginazione, L’albero casa, Fondazione Felicita Morandi, Fondazione Asilo Mariuccia, La Monda, Comitato Cesano Maderno Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino, Varese solidale, Arca del Seprio, Associazione varesina per il Mielomeningocele, Comunità Solamore, La Caritas di Cuasso al Monte. Altre potrebbero aggiungersi entro il 31 dicembre, giorno dell’estrazione.