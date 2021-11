Altri 2000 dipendenti in uscita volontaria da Intesa Sanpaolo

È stato firmato tra Intesa Sanpaolo e i sindacati di categoria (Fabi, First, fisac, Uilca e Unisin) un nuovo accordo per ulteriori 2000 uscite volontarie. È quello che viene chiamato ricambio generazionale e lo schema è sempre lo stesso: ogni due bancari in uscita c’è un giovane in entrata. Dunque a fronte di quelle uscite verranno assunti 1100 giovani a tempo indeterminato.

I numeri che si sommano negli ultimi due accordi di questo tenore nel più importante gruppo bancario italiano sono 9200 le uscite a fronte di 4600 nuove assunzioni che, secondo le organizzazioni sindacali, devono avere l’obiettivo di ripopolare la rete sui vari territori nazionali spesso sono in difficoltà, in attesa di un nuovo piano industriale che Intesa Sanpaolo presenterà con il nuovo anno.

«Valutiamo sempre positivamente il raggiungimento di accordi di questo tenore dove si dà la possibilità di uscita a chi sta maturando i diritti pensionistici e la grande opportunità di entrare nel mondo del lavoro ai giovani, certo auspichiamo che sui territori di uscita vi sia nuova e stabile occupazione» commenta Alessandro Frontini, segretario coordinatore della Fabi varesina.