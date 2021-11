A Intra le acque del Lago Maggiore restituiscono sedie, copertoni e carrelli della spesa

Giornata di pulizia dei fondali sul lungolago Intra. Il Lago Maggiore ha restituito una cospicua quantità di rifiuti tra cui: sedie, rottami, biciclette, carrelli della spesa e carriole. «Ringrazio tutti i volontari e la fondamentale collaborazione dei sub Verbania, per la pulizia dei fondali – dice Giorgio Comoli assessore all’Ambiente di Verbania – Un grazie anche a ConserVCO e al Demanio associato per il sostegno concreto. Abbiamo recuperato, purtroppo, una ingente quantità di rifiuti».

In contemporanea al porto di Intra la collaborazione con i volontari di Lega Ambiente per liberare il “Seabin“, un dispositivo che cattura i rifiuti dall’acqua. «Queste giornate – conclude Comoli -oltre a ripulire il nostro lago, servono a sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente».