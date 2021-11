Investita da una ruspa a Vanzago, 74enne trasportata al Niguarda

Soccorsi in azione a Vanzago dopo l’allarme scattato intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 24 novembre, per l’investimento di un pedone. Si tratta di una donna di 74 anni investita, a quanto si apprende, da una ruspa.

L’incidente è avvenuto a Vanzago in via Milano e sul posto sono intervenuti il personale sanitario, con ambulanza ed elisoccorso e i carabinieri. La donna è stata soccorsa in codice giallo, quindi non è in pericolo di vita, ma ha riportato ferite all’addome, al bacino e alle gambe. È stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano.