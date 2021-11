Investito a Gallarate alla rotonda di viale Unione Europea

Un uomo di 47 anni è stato portato in ospedale dopo essere stato investito alla rotonda tra viale Lombardia e viale dell’Unione Europea, a Gallarate.

L’incidente nel quartiere di Sciarè è avvenuto poco prima delle 14 di giovedì 18 novembre: l’uomo è stato poi portato in pronto soccorso alla Mater Domini di Castellanza, in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita (foto d’archivio).

Nella giornata di mercoledì 17 un altro incidente era avvenuto poco più avanti, in via Pier Capponi, all’imbocco del cavalcavia della Mornera. in questo caso non ci sono stati feriti ma solo danni al patrimonio pubblico (è stato abbattuto il palo dell’attraversamento pedonale).