IV Novembre a Casciago e Morosolo, celebrazioni e ricordi con l’amministrazione comunale e i ragazzi delle scuole

Celebrazioni del IV Novembre a Casciago e Morosolo. La commemorazione si è tenuta davanti ai monumenti ai caduti di Casciago e Morosolo, con la partecipazione delle autorità e di un buon numero di cittadini, oltre che di una folta rappresentanza delle scolaresche del paese.

Presenti il sindaco Mirko Reto, il vicesindaco Alberto Gaggioni, l’assessore ai Servizi Educativi Caterina Cantoreggi, una rappresentanza della Società di Mutuo Soccorso, della Protezione Civile, la Polizia Locale e il parroco don Emilio Rimoldi.

È stata recitata una poesia da parte della Società di Mutuo Soccorso di Casciago e letta una lettera dedicata al Milite Ignoto dal sindaco dei ragazzi. Dopo l’intervento di don Emilio, è stato suonato Il silenzio d’ordinanza con la tromba, seguito dalla benedizione.

«Un ricordo per i nostri caduti, per celebrare la giornata dell’Unità d’Italia e ringraziare tutte le forze armate, sempre vicine al popolo non solo nei periodi di guerra, quando supportavano ed aiutavano la nostra gente, ma anche in tante missioni di pace – ha ricordato il sindaco casciaghese -. I militari sono stati supporto fondamentale della nostra ultima “guerra“, quella contro la pandemia, coordinando un’azione di supporto e sostegno ai cittadini indispensabile. Sono molto orgoglioso delle nostre scuole e dei nostri concittadini sempre più presenti a questa commemorazione. Un grazie anche alle insegnanti che promuovono e spiegano agli studenti l’importanza di questa ricorrenza».