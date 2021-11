La bellezza dell’infanzia e della terza età, allo Yak di Varese lo spettacolo “Un’altra notte”

Premiato al Festival di Roma, arriva a Varese lo spettacolo teatrale Un’altra notte. Prodotto e messo in scena da tre giovani del Varesotto, l’appuntamento è parte della più ampia rassegna Latitudini promossa da Karakorum Teatro e Teatro Periferico di Cassano Valcuvia.

Spettacolo di figura dal sapore antico, è in programma per sabato 20 novembre, alle 21, allo spazio Yak (Piazza Fulvio De Salvo, 6, Varese) e vedrà in scena Marzia Pellegrini e Riccardo Trovato, accompagnati dalle musiche dal vivo di Romolo Benati.

Lo spettacolo è un gioco, un sogno, un viaggio che avviene nell’arco di una notte, un racconto che si ripete al calar della sera e al nascere della vita. “Un’altra notte” è una performance di teatro di figura unita alla prosa, il tutto accompagnato dalle note di un basso elettrico. Racconta due grandi momenti della vita: l’infanzia e la terza età per mostrare l’assoluta bellezza di questi momenti al margine della vita. L’obiettivo è rappresentare queste due età molto distanti tra loro ma allo stesso tempo molto vicine, due età semplicemente magiche. Sul palco, ad accompagnare gli attori, dei pupazzi per rendere più ricchi i personaggi della storia.

BIGLIETTI

Intero 12€, ridotto (Studenti, Under 18, Over 65, Corsisti Karakorum E Periferico) 8€, ridotto (Under 12) 6€. Necessario Green pass.

Acquista qui il biglietto.