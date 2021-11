La chitarra di Mazzini suona nella chiesa di Sant’Ambrogio a Lonate Pozzolo

Domenica 7 novembre 2021 l’amministrazione comunale di Lonate Pozzolo promuove il concerto “Quando Mazzini suonava la chitarra” che terrà il chitarrista di fama internazionale Marco Battaglia nella chiesa di S. Ambrogio dalle ore 21.00.

Con una chitarra del celebre liutaio Gennaro Fabricatore (Napoli, 1811) appartenuta al patriota e ora parte della collezione del musicista, Marco Battaglia ripercorrerà le passioni musicali del personaggio storico che fu molto appassionato di musica. Il valore aggiunto è dato poi dall’uso di uno strumento, che è stato anche ripristinato nelle sue condizioni originali con un attento restauro.

Massini ebbe un rapporto stretto con la musica: frequentò i teatri (sua predilezione era per Rossini), fu organizzatore di un concerto annuale per sostenere la Scuola italiana da lui fondata a Londra, scrisse una interessantissima “Filosofia della musica” del 1836. In particolare amò suonare la chitarra.

Testimonianze inequivocabili sono le lettere alla madre dagli esili in cui chiedeva spartiti per lo strumento e le sue chitarre, oltre a quella citata, conservate nella casa natale a Genova e alla Domus Mazziniana di Pisa, suo luogo di morte.

Il concerto comprende musiche originali di Niccolò Paganini, Luigi Moretti e Luigi Legnani, un tema di Giovanni Pacini variato da Mauro Giuliani (e citato specificamente in una lettera di Mazzini), autore anche del Pot-pourris di parti di opere di Gioachino Rossini, tutti autori molto amati dal patriota, oltre che di Giuseppe Verdi (presentato in una Fantasia su temi della Traviata elaborata da Johann Kaspar Mertz). Mazzini conobbe personalmente il maestro

di Busseto e gli chiese di scrivere un inno nazionale su parole di Mameli, ottenendolo, come si evince anche dal carteggio tra i due personaggi.

L’evento si svolge nell’ambito delle Celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e del conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Lonate Pozzolo al “Milite Ignoto”.

L’ingresso è libero, senza obbligo di prenotazione, con obbligo di mascherina e certificazione verde.