La Ciclistica Crennese apre il suo museo e ricorda il presidente Giordano Lodi

La Società Ciclistica Crennese apre le porte della sua sede di via Donatello a Gallarate, un vero e proprio museo del ciclismo. Lo fa nel giorno in cui si ricorda – a un anno dalla scomparsa – Giordano Lodi, figura centrale del sodalizio sportivo, che ha guidato dagli anni Settanta e che ha contribuito a mantenere in vita fino al rilancio nel 2015 (nella foto: allestimento speciale per i cento anni del campione Francesco Prina).

«Il 13 novembre 2020 mancava Giordano Lodi vera e propria icona e colonna portante della S.C. Crennese. A questa società ciclistica Lodi aveva dedicato tutta la sua vita fin da quando, bambino, apprendeva dal padre Mario, fondatore e primo corridore della Crennese, la passione per i ciclismo e per la società bianconera».

Della Crennese «Giordano fu atleta negli anni ’50, presidente a partire dagli anni ’70 e infine presidente onorario negli ultimi anni della sua vita. Il ciclismo e la Crennese furono davvero la sua grande passione e la sua ragione di vita e questi valori furono così radicati in lui da riuscire a trasmetterli con grande entusiasmo e competenza a tutti coloro che lo seguirono in questa grande avventura, collaboratori, atleti e amici fidati. Veder rinascere la Crennese nell’ultimo periodo della sua vita è stata per lui una grande soddisfazione».

La società ciclistica di Crenna – tra le più antiche di Lombardia – ricorda che oggi la passione continua nei figli, Gabriele e Giovanni, eletti rispettivamente alla carica di vicepresidente e di consigliere nel Direttivo che è stato rinnovato settimana scorsa.

Oggi la Crennese è ripartita con un gran numero di amatori, attivi nelle Granfondo, nel ciclocross (specialità che un tempo rese famosa la società), nel mondo del cicloturismo e delle “ciclostoriche”. Organizza una gara giovanile – categoria Esordienti, al 25 aprile – e una manifestazione ciclostorica a inizio primavera (“La Crennese”, prima edizione nel 2019).

Il campione crennese Francesco Prina durante una gara di ciclocross, sulla celebre scalinata che conduce al quartiere collinare di Gallarate

L’appuntamento per tutti gli amici i conoscenti e gli appassionati di ciclismo è per sabato 13 novembre: dalle 14,30 in poi la sede di via Donatello sarà aperta per le visite, mentre alle 18,30 nella Chiesa di San Zenone a Crenna sarà celebrata la Santa Messa di suffragio per Giordano Lodi, voluta dai familiari.

Giordano Lodi