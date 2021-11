La Civica di Casciago interroga la maggioranza: “Che fine ha fatto il parcheggio a pagamento per i non residenti?”

Intervento del gruppo La Civica di Casciago per chiedere alla maggioranza quale sia il destino del parcometro che dovrebbe regolare il parcheggio in zona stazione rendendolo a pagamento per i non residenti

Non possiamo che intervenire su quello che ormai è diventato un mistero per molti residenti di Casciago e Morosolo. La maggioranza, in diversi interventi in Consiglio Comunale (già durante la discussione del bilancio di previsione nella primavera del 2020) e tramite gli organi di stampa, ha sempre espresso la volontà di intervenire nella gestione dell’area adiacente alla stazione ferroviaria, istituendo un parcheggio a pagamento per i non residenti.

Nonostante le determine con le quali il Comune di Casciago si impegnava ad acquistare il parcometro risalgano alla fine di dicembre del 2020, la macchinetta staziona inattiva ormai dalla primavera passata e le linee sull’asfalto furono predisposte nel medesimo periodo.

A distanza di mesi non possiamo che chiedere spiegazioni in merito a questa situazione di stallo, che denota un’evidente inefficienza nel portare a termine quanto affermato.

Inoltre, ci si chiede se, visto il risultato ad oggi e tenendo anche conto delle difficoltà del periodo storico all’interno del quale ci troviamo a vivere, quegli 8000,00 € necessari all’acquisto del parcometro non potessero essere utilizzati per altri interventi, ad esempio per aumentare le risorse dei centri estivi di questa estate o per incrementare il valore del piano di diritto allo studio, o semplicemente per ridurre altri costi di gestione.

Nonostante il gruppo di minoranza non avesse espresso parere favorevole a questo progetto, con questo intervento vogliamo solo sottolineare come agli annunci debbano sempre seguire i fatti e le azioni che diano concretezza alle parole.

Uno dei nostri compiti è quello di vigilare sul rispetto degli impegni che il Comune decide di assumere con i propri cittadini.

Rimaniamo in attesa di chiarimenti, certi che questi non tarderanno ad arrivare.

Gruppo Consiliare “La Civica”