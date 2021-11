La colletta alimentare, nella provincia nord di Varese una generosità da 105 tonnellate

La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, è tornata in presenza nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Non era scontato che, con la ripresa dei contagi, oltre 2000 volontari, nel pieno rispetto delle norme, tornassero davanti agli 85 punti vendita per vivere e proporre un gesto semplice ma concreto di solidarietà. A questi numeri vanno aggiunti i 30 furgoni (concessi da aziende del territorio) che i volontari hanno guidato per tutta la provincia per raccogliere gli alimenti donati e portarli al deposito del Banco.

“La colletta à un appuntamento atteso e vissuto, un gesto educativo per tutti, capace di unire varie generazioni, nella realizzazione di una autentica solidarietà e coesione sociale” ricorda Andrea Benzoni, presidente dell’associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane che supporta sul territorio l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare.

Le tonnellate raccolte sul territorio varesino sono state 105, e saranno distribuite nelle prossime settimane alle 52 strutture caritative accreditate presso il Banco Alimentare.

A livello nazionale la raccolta è stata di 7.000 tonnellate di cui 1.750 in Lombardia.

La colletta continua