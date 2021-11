La Comunità Pastorale di Buguggiate, Azzate e Brunello lancia una raccolta fondi “corale”

La Comunità Pastorale “Maria, Madre della Speranza” – che insiste sui territori di Buguggiate, Azzate e Brunello – ha deciso anche per l’Avvento 2021 di chiamare a raccolta le associazioni e le realtà del territorio per unire le forze e convogliare in un’unica direzione le raccolte fondi organizzate in preparazione al Santo Natale. Obiettivo di quest’anno? Raccogliere risorse per far nascere il fondo per il microcredito sociale dei comuni di riferimento. In questo processo di co-progettazione, che mira al contrasto della povertà e della vulnerabilità, è stata coinvolta Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha assunto un preciso impegno sul tema delle nuove povertà – lanciando lo scorso anno l’iniziativa ProVA Solidale, e da oltre dieci anni si occupa di microcredito sociale a livello provinciale.

Per quanto riguarda la raccolta fondi, la proposta di unire le forze, lanciata nei giorni scorsi, ha visto l’adesione di una ventina di realtà associative, ma anche delle scuole del territorio: un segnale forte di una comunità coesa e in grado di attivarsi rispetto ai suoi stessi bisogni. «Nel periodo di avvento 2019, la Comunità Pastorale – racconta il Parroco don Cesare Zuccato – aveva aderito con entusiasmo alla proposta di raccogliere fondi per donare una nuova casa a Faih: un bimbo malato di Gaza, che viveva con la sua famiglia in un container dopo la distruzione della sua casa, causata da una bomba. L’ambizioso obiettivo è stato brillantemente raggiunto. Grazie all’impegno sul campo di Marco Rodari (claun il Pimpa) e della sua associazione, ora Faih abita la sua nuova casa. Vogliamo riprovarci – dice don Cesare – perché abbiamo visto quant’è proficuo e virtuoso collaborare, tutti insieme, per ottenere un risultato e fare del bene».

«Il fondo per il microcredito sociale, che potrà essere incrementato con donazioni future, è uno strumento sempre a disposizione per aiutare a superare momenti di temporanea difficoltà vissuti da persone e famiglie. Non si tratta di un intervento di mera assistenza, ma di una modalità pensata per ingaggiare le persone che sono in difficoltà ed aiutarle a trovare il modo di uscire da questa situazione: il prestito ricevuto infatti va poi restituito»: così spiega Massimiliano Pavanello, segretario generale di Fondazione Comunitaria. «Abbiamo creato questo strumento con finalità “sociali”. Nel nostro caso al centro del microcredito sociale ci sono le persone e le famiglie alle prese con esigenze di quotidiana amministrazione domestica». Durante l’Avvento chiunque, aderendo, alle iniziative di raccolta fondi messe in campo dalla Comunità Pastorale “Maria, Madre della Speranza”, dalle realtà associative e dagli enti del territorio che hanno aderito all’iniziativa, potrà essere protagonista di questa iniziativa che mette al centro la cura della comunità da parte della comunità stessa.

E’ inoltre possibile donare specificatamente alla costituzione di questo progetto anche collegandosi direttamente al sito di Fondazione Comunitaria del Varesotto, accedendo alla pagina delle raccolte fondi a questo link