La facciata del Comune di Varese si illumina di blu per la giornata del diabete

A partire da questa sera 8novembre la facciata del Comune di Varese verrà illuminata di blu: l’iniziativa è finalizzata a promuovere la Giornata Mondiale del Diabete, che sarà il 14 novembre, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza della conoscenza, cura e prevenzione del diabete, e per ricordare che l’accesso alle cure deve essere la priorità ad ogni livello sociale di appartenenza. Il blu infatti è colore simbolo della malattia.

L’iniziativa, che sarà attiva fino al 19 novembre, è resa possibile grazie al lavoro di Adiuvare, Associazione Diabetici Uniti di Varese, con il patrocinio del Comune di Varese.

In parallelo verrà posizionato uno striscione informativo lungo via Sacco, per ricordare i sintomi premonitori del diabete e promuovere la prevenzione.

Secondo dati Istat del 2015, è diabetico il 5,4% degli italiani.

Secondo l’Oms Europa, 52 milioni di persone all’interno della Regione europea Oms, vivono con il diabete. La prevalenza di questa malattia è in crescita in tutta la Regione arrivando, in alcuni Stati, a tassi del 10-14% della popolazione. Questo aumento è in parte dovuto all’invecchiamento generale della popolazione ma principalmente alla diffusione di condizioni a rischio come sovrappeso e obesità, scorretta alimentazione, sedentarietà e disuguaglianze economiche.

Secondo l’Oms, sono circa 346 milioni le persone affette da diabete in tutto il mondo e più dell’80% delle morti correlate a questa patologia avvengono in Paesi a basso e medio reddito. L’Oms stima inoltre che i decessi per diabete sono destinati a raddoppiare tra il 2005 e il 2030 (nel 2004, i dati riferiscono di 3,4 milioni di persone scomparse a causa delle conseguenze di un alto livello di zucchero nel sangue).