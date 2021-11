La Festa dell’Albero della città di Varese è nel quartiere di San Fermo

La festa dell’albero a Varese mette al centro i quartieri. Domenica 21 novembre, in occasione dell’iniziativa mondiale dell’ambiente, il Comune di Varese organizza una piantumazione di nuovi alberi a San Fermo.

«L’area verde individuata dove troveranno dimora le nuove essenze è in via Sette Termini – spiega l’assessore Nicoletta San Martino – qui i nuovi alberi aumenteranno il patrimonio ambientale della zona, con la possibilità per i residenti del quartiere di fruirne grazie anche alla posa di una nuova panchina realizzata da “Magari Domani Onlus”, associazione in cui ragazzi e ragazze con disabilità creano progetti di falegnameria».



«Il legno utilizzato per creare la nuova panchina – prosegue l’assessore San Martino – arriva da un pezzo del tronco del vecchio piantone di via Veratti e nei prossimi mesi realizzeremo altri progetti simili per continuare a dare vita allo storico albero».