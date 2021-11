Quando la fotografia racconta la guerra, le storie di 13 reporter a Glocal

A Glocal 2021 spazio a chi documenta la guerra lì dove c’è con tutto il suo carico di disperazione, rabbia, violenza e speranza perchè finisca il prima possibile. Siria, Yemen, Etiopia, Afghanistan, Ucraina, Palestina alcuni dei fronti caldi in giro per il pianeta.

Domenica 14 novembre (16-18) nella Sala Campiotti della camera di Commercio di piazza Montegrappa verrà proiettato “In prima linea”, un pluripremiato documentario di Francesco Del Grosso e Matteo Balsamo che raccoglie le testimonianze di tredici fotoreporter di guerra, un’opera preziosa per conoscere un lavoro cruciale nell’ecosistema giornalistico. Uno dei pochi lavori di questo settore che non sono “cambiati” nella sostanza ma solo nella tecnologia (grazie alle macchine fotografiche digitali).

Oggi come ieri il fotoreporter di guerra deve essere lì e guardare con i propri occhi, attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica, le linee di fuoco e le popolazioni coinvolte per raccontare a tutto il mondo con le nude immagini cosa succede quando l’uomo abbandona la parola per affidarsi alle armi.

Dopo la proiezione del documentario ci sarà spazio per porre alcune domande ad uno dei due autori, Francesco Del Grosso, che sarà presente in collegamento skype.

Classe 1982, Del Grosso ha all’attivo diversi lavori su personaggi dello sport (Agostino Di Bartolomei), del cinema (tra i quali quello sulla vita dell’attore Vittorio Mezzogiorno che gli è valso, tra gli altri premi, un Nastro d’Argento). L’evento è valido per i crediti formativi obbligatori.