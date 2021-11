La funivia del Mottarone, Varese città sostenibile e lo sciopero arcobaleno nel podcast dell’8 novembre

Le principali notizie di lunedì 8 novembre

È terminata intorno alle 13 l’operazione dei vigili del fuoco per il recupero della cabina precipitata il 23 maggio scorso dalla funivia del Mottarone. L’intervento è stato avviato intorno alle 10 di lunedì, con il trasporto a valle fatto con un elicottero di stanza all’aeroporto di Cuneo, mentre i trasporti secondari con un elicottero del reparto volo di Malpensa. Complessivamente sono stati impegnati 35 vigili del fuoco. Prelevata nel punto dell’incidente, la cabina è stata depositata nel vicino campo sportivo di Gignese, da dove sarà trasferita via terra con un autoarticolato dei vigili del fuoco in un capannone individuato a Fondotoce di Verbania. Si chiude così per i vigili del fuoco un altro capitolo di una drammatica vicenda . Il pensiero di tutti, anche oggi, è andato alle 14 vittime e ai loro familiari.

Grande balzo in avanti di Varese nell’annuale rapporto Ecosistema Urbano 2021, che analizza le performance ambientali dei capoluoghi italiani su dati 2020 forniti dai Comuni, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. L’unica città lombarda nella top ten italiana è Mantova, che è al secondo posto, ottenuto migliorando le performance sulla qualità dell’aria, contraendo le perdite della rete idrica e perfezionando la raccolta differenziata. Varese è però tra le città lombarde che più scalano la graduatoria italiana, salendo di ben 22 posizioni.

Grazie a lei la polizia di Busto Arsizio e Varese nell’operazione “Acheronte“ aveva permesso di arrestare più di 40 persone oramai oltre vent’anni fa, stroncando un giro di prostituzione che rendeva schiave del sesso giovanissime soprattutto straniere attirate in Italia col miraggio di un lavoro perbene, poi sbattute sulla strada. Ma Adelina non è riuscita a vincere la battaglia più importante, quella per la sua vita, mai ferma, mai stabile e ultimamente afflitta da un male devastante: si è per questo gettata da un ponte a Roma, sabato scorso. Adelina era albanese di nascita, varesina d’adozione e grazie alle sue parole ha potuto aiutare molte ragazze strette nella morsa della prostituzione prima sul piano giudiziale, aiutando gli investigatori nelle inchieste, poi con diverse attività legate all’opera di persuasione e convincimento rivolte anche agli stessi clienti.

E’ uno “sciopero arcobaleno” quello che propongono i Giovani Democratici di Varese agli studenti contro l’affossamento del DDL Zan. Mercoledì mattina, prima dell’inizio delle lezioni, hanno deciso di distribuire delle mascherine color arcobaleno e dei volantini fuori dalle scuole superiori a Casbeno e Masnago. Gli studenti saranno invitati a esibirle in classe e, al termine delle lezioni, postare sui social le foto con l’hashtag #scioperoarcobaleno

Con oltre 30 incontri in programma in quattro giorni e più di 80 relatori, si apre giovedì 11 novembre a Varese Glocal 2021 il Festival del Giornalismo Digitale. Un appuntamento che nei suoi dieci anni di storia è diventato punto di riferimento per le evoluzioni della professione giornalistica e momento di riflessione sulle nuove tendenze della comunicazione. Glocal 2021 si presenta dall’11 al 14 novembre nella sua formula tradizionale, con incontri in presenza nei luoghi più belli e suggestivi di Varese, workshop, due concorsi, un laboratorio dedicato agli studenti d’èi superiori e università e tre serate dedicate ai grandi temi di attualità: ambiente, Olimpiadi e WikiLeaks. tutto il programma sul sito del Festival

